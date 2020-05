QUANDO FINIRA' IL CORONAVIRUS: Attaccati ad una fune a 200 metri d'altezza...alle spalle di Nizza

Venite a trascorrere una giornata indimenticabile e a godervi i percorsi acrobatici e di paintball a quarantacinque minuti da Nizza. Vi attendono diverse combinazioni, studiate per utenti dall'età di due anni in poi. Per gli amanti delle sensazioni forti, i brividi di tre tragitti a fune tyrolienne della lunghezza di 300 m posizionati a 200 m di altezza! Per passare una notte insolita immersi nella natura, una capanna e delle tende simili a quelle dei Pellerossa sono pronte ad accogliervi all'interno del parco.

GRIMP'IN FOREST Les Granges du Lac

06440 - PEIRA CAVA

Tel. : +33(0)6 40 55 48 22

peira-cava@grimpinforest.fr

http://www.grimpinforest.fr