Per i frontalieri arrivare al lavoro diventa una 'odissea': code, treni cancellati e caos totale al confine

Pioggia, vento, treni cancellati, ritardi e lunghe code su strade e autostrada. E’ questo il lunedì ‘terribile’ che segna la riapertura della Francia dopo il lungo ‘lock down’, per i lavoratori frontalieri che, come sempre di buon’ora, si sono alzati per tornare nei loro luoghi di impiego.



Una situazione che si era già venuta a creare nei giorni scorsi e che, questa mattina secondo le testimonianze degli stessi lavoratori, sembra ulteriormente accentuata. Alcuni di loro ci hanno confermato circa 40 minuti di attesa per uscire dall’autostrada all’altezza di Rocquebrune a Monaco ma lunghe code anche al confine di Ponte San Ludovico (mentre San Luigi rimane chiuso).



Alcuni treni sono stati cancellati ed altri, che avrebbero consentito ai lavoratori di arrivare sul luogo di impiego, sono in grave ritardo. Caos totale, quindi, al confine per i frontalieri in questa prima giornata di ‘deconfinamento’ sul territorio transalpino. Era prevedibile, ma si sperava in qualcosa di meglio. Forse il cattivo tempo ha ulteriormente contribuito ad aumentare i problemi di spostamento che, ci si augura, possano calare nei prossimi giorni.