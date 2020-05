AUDES "da 15 anni innamorati dell’idea semplice che l’abbigliamento sia un mezzo attraverso cui esprimere ciò che siamo"

Quindici anni di storia impressa con stile è quella raccontata dal gruppo AUDES nel suo nuovo Lookbook 2020, un catalogo che raccoglie i lavori più rilevanti sviluppati con brand di fama nazionale ed internazionale.

“Quindici anni fa ci siamo innamorati dell’idea semplice che l’abbigliamento sia un mezzo attraverso cui esprimere ciò che siamo, ciò in cui crediamo, ciò che ci rende orgogliosi. Abbiamo scommesso su quella che all’epoca era poco più di un’intuizione: in un mercato sempre più competitivo le aziende, e non solo, si stavano evolvendo in brand” è il messaggio di apertura nel Lookbook di Alessandro Bozzoli, CEO and Founder della AUDES.



Attraverso le immagini del nuovo catalogo viene ricostruita la storia della AUDES: a partire dal 2005 con le prime collaborazioni assieme a Mini, e Vip Club Cortina, al 2007 con Nutella passando negli anni ad affiancare nomi come Lamborghini, Maserati, Algida, squadre ci calcio di serie A ed università prestigiose come la Bocconi e La Sapienza ed abbracciando ad oggi i principali nomi di riferimento globale.

“Abbiamo messo al centro del nostro sogno il desiderio delle persone di sentirsi parte dei brand, di scegliergli ogni giorno per quello che incarnano al di là dei loro prodotti. Creare capi che permettano alle persone di avere una parte di brand con sé, da indossare orgogliosamente. Siamo convinti che si provi un’emozione diversa quando portiamo addosso qualcosa che ci rappresenta” così il CEO del gruppo AUDES spiega la mission dell'azienda".

Il Gruppo, leader nei servizi integrati, è in continua evoluzione per poter garantire ai clienti un'offerta di qualità, coordinata e curata in ogni suo aspetto. Nel campo dei servizi integrati la AUDES ha come punto di partenza il progetto nel suo insieme: key words analisi, flessibilità, comprensione, sviluppo, cura e attenzione. AUDES sa bene che un'azienda o un privato possono essere molto più efficienti se si concentrano sul proprio core-business. Per questo motivo i servizi integrati rappresentano una modalità innovativa ed efficace di gestire richieste da aziende pubbliche e privati.

Quali sono i servizi integrati che offriamo alla AUDES?

- Abbigliamento: disegniamo e produciamo linee di abbigliamento personalizzate e su misura per tutti. Ci basiamo su ricerca stilistica, progettazione e personalizzazione.

- Accessori: completano le collezioni di abbigliamento e comunicano al meglio la brand identity. Attraverso un approccio pro-attivo studiamo e progettiamo i più piccoli dettagli.

- Workwear: attraverso la Business Unit Workwear forniamo consulenza ad aziende nazionali ed internazionali, progettando e confezionando capi certificati resistenti all’usura, fatti per durare nel tempo e personalizzabili in differenti grammature e finissaggi.

- Licensing, ci occupiamo della commercializzazione e della rete distributiva, sia online che offline. Garantiamo la gestione del processo di licenza nelle sue diverse fasi di attuazione in campo strategico, contrattuale ed operativo.

- E-commerce, creiamo e gestiamo piattaforme e-commerce dedicate al tuo business, combinando la conoscenza tecnica a un’estetica di alto livello. I nostri valori? tecnologia, sicurezza e performance.

- Marketing: mettiamo a tua disposizione i migliori servizi per realizzare una comunicazione efficace e favorire una crescita costante. Il nostro team valorizzerà il tuo progetto attraverso campagne fotografiche, video dedicati, eventi speciali, materiale di corporate identity e creazione di cataloghi su misura.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail media@morenews.it