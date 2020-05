Code interminabili anche al rientro dalla Francia per i lavoratori frontalieri al confine di Ponte San Ludovico

Code in ingresso (e nemmeno in orario di punta) anche oggi pomeriggio al confine italo-francese ed in direzione dell'Italia.



La segnalazione ci arriva da alcuni lavoratori frontalieri che hanno appena terminato i loro turni in Francia o nel Principato di Monaco e che, utilizzando la statale Aurelia, tentano di rientrare in Italia attraverso Ponte San Ludovico.



Code interminabili con, oltre alle vetture degli italiani, anche molti francesi che già da ieri stanno attraversando il confine per fare spese, soprattutto per acquistare le sigarette. Un ulteriore problema per i lavoratori, che si aggiunge a quello identico che si ritrovano al mattino in direzione opposta.