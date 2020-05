Recensione FXORO: opzioni uniche per accogliere tutti i trader

Il numero di persone che sono entrate nel mondo degli scambi negli ultimi due decenni ha registrato un enorme aumento. Sarai sorpreso di scoprire che ci sono orde di persone che stanno abbandonando i loro lavori da 9 a 5 per iniziare a fare trading a causa della possibilità di fare soldi in un arco di tempo più breve. Ci sono centinaia di opportunità nel mondo del trading e chiunque abbia del capitale da investire può tentare la fortuna perché non ci sono altri requisiti da soddisfare. Inoltre, è anche diventato più facile iniziare a fare trading con la tecnologia che porta anche cambiamenti in questo settore.

Nonostante tutti i cambiamenti e gli avanzamenti, una cosa è rimasta costante; hai ancora bisogno di un broker per iniziare a fare trading. I broker ti offrono la piattaforma di trading attraverso la quale fai trading e fungono da intermediari finanziari. Considerando il numero di operatori sul mercato, sono stati istituiti numerosi broker e stanno offrendo i loro servizi a persone in diverse parti del mondo. Quindi, i trader non hanno davvero problemi a trovare un broker; il loro problema principale è scegliere perché la maggior parte sembra essere abbastanza simile, rendendo difficile distinguere la scelta migliore. La chiave è considerare le caratteristiche uniche di un broker in quanto ciò può aiutarti a prendere una decisione.

Questo è esattamente ciò che dovresti fare con FXORO . La società di investimento MCA Intelifunds Ltd, che ha sede a Cipro, ha fondato questo broker nel 2012. Il broker è sul mercato da alcuni anni ed è regolato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). FXORO ha diverse caratteristiche uniche che hanno aiutato il broker ad attirare un numero considerevole di clienti da diverse parti del mondo. Alcune di queste funzionalità sono:

Una vasta gamma di piattaforme di trading

La maggior parte dei broker di solito ti offre un'unica piattaforma di trading da utilizzare per diversi tipi di trading, ma FXORO è unico in questo senso perché ha tre opzioni, ognuna delle quali offre vari vantaggi ai trader. Diamo un'occhiata a loro:

WebTrader: come indica il nome, questa piattaforma di trading è accessibile tramite il browser Web ed è alimentata da MT4. È possibile accedervi da qualsiasi dispositivo con un browser e una connessione Internet e può fornire agli operatori strumenti come calendario economico, segnali commerciali e aggiornamenti e recensioni sul mercato. È disponibile anche un account demo.

MetaTrader 4: questo è il client desktop di MT4, una delle soluzioni di trading più popolari sul mercato. Questa piattaforma ha un'interfaccia utente altamente intuitiva e offre ai trader una crittografia di alto livello per un trading sicuro. Indicatori personalizzati, grafici avanzati e interattivi e trading automatizzato.

MT4 mobile: FXORO offre anche app mobili MT4 per iOS e Androidi per consentire agli operatori di negoziare, indipendentemente da dove si trovino. Le app sono altamente funzionali e avanzate con una varietà di strumenti e sono ottimizzate per offrire un'esperienza fluida.

Impressionante regolamentazione e sicurezza

Le misure di sicurezza e le normative di un broker sono della massima importanza per essere in grado di evitare frodi e truffe dilaganti nel mondo del trading. FXORO è regolato da CySEC, uno dei principali regolatori del mondo, che offre ai trader vantaggi come account separati. Il broker mantiene i loro conti separati dai loro clienti. Inoltre, esiste anche uno schema di compensazione per i trader in base al quale se FXORO presenta un fallimento, i trader riceveranno indietro i loro fondi. FXORO è un broker trasparente ed equo grazie al quale è anche autorizzato e regolamentato da altri come FCA, BAFIN, ASF, MNB e CONSOB.

Vasta gamma di prodotti commerciali

Cosa puoi negoziare con FXORO? Questa è una domanda vitale, soprattutto se prevedi di negoziare un determinato asset. È essenziale verificare se il broker ti offre questa risorsa o se dovresti trovare un broker diverso. Con FXORO, non dovrai passare ora o più tardi perché questo broker ha una vasta gamma di prodotti di trading per i suoi clienti. Il broker capisce che mentre alcuni trader si specializzano, altri preferiscono diversificarsi e quindi accoglie entrambi i tipi di trader. Puoi scambiare indici, materie prime tra cui metalli preziosi ed energie, le coppie di valute forex includono quelle principali ed esotiche e anche i CFD su azioni.

Scelte del conto di trading per tutti

Non tutti i trader hanno la stessa tolleranza al rischio e lo stesso background. Pertanto, FXORO ha creato tre opzioni di account uniche per i trader, che sono rispettivamente fisse, variabile ed ECN. Questi conti differiscono sulla base di spread con conti fissi con spread più alti ma fissi, fluttuanti con variabile ed ECN con spread più bassi e variabili. I commercianti hanno la possibilità di aprire versioni conformi all'Islam di tutti e tre i tipi di account. Il requisito di deposito minimo è di $ 200 per il conto fisso mentre $ 5.000 sono necessari per l'ECN. Nessuna commissione è applicabile nel conto fisso e mobile, ma si applica nel conto ECN.

Metodi bancari convenienti

Come accennato in precedenza, ci sono requisiti minimi di deposito per l'apertura di conti su FXORO, ma come si effettua il deposito? Sono disponibili diversi metodi bancari e FXORO ha assicurato che i suoi clienti possano godere della massima convenienza possibile. Le carte di debito e di credito, tra cui Visa, MasterCard e Maestro, sono supportate così come il bonifico bancario. Il broker ha integrato anche alcuni e-wallet, tra cui CashU, Skrill, Neteller ed ecoPayz.

Servizio clienti affidabile

FXORO è pienamente consapevole del ruolo del servizio clienti e ha aggiunto diversi canali alle sue piattaforme per facilitare i suoi operatori. Hanno uno staff multilingue che può essere raggiunto attraverso vari numeri di telefono. Anche l'e-mail è una buona opzione o puoi andare con la chat dal vivo. Un modulo di contatto online è disponibile sul sito Web e viene fornito anche un servizio fax.

Pensieri finali

Se si considerano queste caratteristiche uniche fornite da FXORO, non è difficile capire perché il broker abbia sviluppato una solida reputazione sul mercato negli ultimi anni. Indipendentemente dal tuo background o esperienza, FXORO è in grado di soddisfare le tue esigenze e fornire un'esperienza di trading sana e regolare sin dall'inizio.