La SBM pronta ad accogliere i turisti: ecco le misure sanitarie messe in atto negli hotel e ristoranti più glamour del Principato di Monaco

Il Gruppo Monte-Carlo-Société des Bains de Mer segue molto da vicino l'epidemia di Covid 19 e presta la massima attenzione alla sicurezza e alla salute dei suoi collaboratori e dipendenti.

Il gruppo è:

Impegnato & attento per quel che concerne la tutela di collaboratori e clienti.

Responsabile del rispetto delle nuove regole.

Pronto e entusiasta all'idea di accogliere i clienti nelle migliori condizioni.

Sono stati istituite tutte le misure di prevenzioni seguendo le raccomandazioni del Governo del Principato, e in particolare:

Salute e sicurezza - le seguenti regole sono applicate nel nostro stabilimenti:

Le barriere sono regolarmente comunicate e il loro rispetto è richiesto in tutti i nostri stabilimenti.

Le misure di distanziamento sociale sono evidenziate attraverso una segnaletica al suolo in tutte le strutture, tanto per il personale come per la clientela.

Il flusso d'ingresso è gestito sulla base di un numero massimo di persone presenti all'interno degli stabilimenti stessi.

Per i collaboratori e i clienti vige l'obbligo di portare la mascherina.

In tutti i punti di accesso chiave viene effettuato un controllo della temperatura. In caso di temperatura superiore a 38° C l'accesso non sarà consentito.

Nei punti di contatto sono predisposti distributori di gel idroalcolico a uso e consumo di clienti e collaboratori.

Tutte le strutture vengono regolarmente disinfettati con prodotti virucidi, il cui impiego contro i virus, i batteri e gli altri agenti patogeni è comprovato ed efficace.

Le superfici di contatto (maniglie, pulsanti degli ascensori, sportelli, ecc.) sono disinfettate al massimo ogni due ore con un prodotto virucida.

L'insieme dei collaboratori è dotato di equipaggiamenti di protezione individuale raccomandati dal Governo del Principato ed è stato addestrato al rispetto delle migliori pratiche di prevenzione.

Presenza di una persona ogni 4 m².

Le regole di distanziamento (1 metro e 50 minimo) vengono fatte rispettare, in particolare nelle file d'attesa, gli ascensori e e zone di circolazioni dei presenti.

Negli hôtel: in complemento alle misure sanitarie globali applicate, ecco quelle adottate in specifico:

Per una migliore accoglienza, prima del soggiorno verrà inviata una comunicazione via email che inviterà a fornire le informazioni indispensabili al check in, nonché quelle necessarie per accogliere nelle migliori condizioni.

Il servizio parcheggiatore è organizzato sulla base di regole rigide. I veicoli vengono disinfettati prima e dopo ogni impiego.

Il servizio navetta Resort sarà mantenuto in base a un rigido regolamento, conforme alle esigenza sanitarie governative.

La pulizia delle camere viene effettuata secondo i protocolli confermati dal governo monegasco. Tutti i servizi in camera saranno adattati nel rispetto delle istruzioni governative.

Il servizio di custodia bagagli è sospeso.

Le ordinazioni del room service vengono prese per telefono e sono depositate davanti alla porta della camera; non saranno autorizzati buffet nella loro forma classica.

Gli hôtel, tenuto conto della situazione attuale dovuta al COVID-19 adottano un politica di cancellazione e flessibilità agevolata.

In alta stagione, modifiche o cancellazioni delle prenotazioni posso ormai essere effettuate fino a 3 giorni dall'arrivo.*

Ogni nuova prenotazione dev'essere garantita con carta di credito al momento della conferma. Tuttavia non sarà richiesto né un acconto né un pagamento anticipato.

La maggior parte delle offerte speciali (Advance Purchase….) sono ormai flessibili, non richiedono prepagamento e sono cancellabili fino a 3 giorni dall'arrivo.

*Escluse Diamond Suite e soggiorni lunghi.

Nei casinò:

Tutti i clienti che desiderano accedere alle sale da gioco sono invitati ad abbassare per qualche istante la loro mascherina, al fine di consentire il controllo d'identità, conformemente alle esigenza dei regolamenti governativi in vigore del Principato.

Il flusso d'ingressi è controllato rispettando le misure di distanziamento sociale, attraverso una segnaletica al suolo, e con un numero massimo di persone autorizzato nelle singole sale.

Distributori di disinfettanti per le mani sono posti nei vari i luoghi di gioco, al fine che tutti possano lavarsi le mani prima dell'inizio del gioco.

Il personale di sala è equipaggiato con protezioni individuali.

Gli spazi nelle sale dei giochi da tavolo sono stati riadattati per garantire le misure di distanziamento sociale.

I tavoli da gioco, le sedie, i gettoni e le piastre nonché le slot-machine sono regolarmente disinfettati con prodotti virucidi.

Al fine di garantire una distanza adeguata tra i clienti che giocano alle slot-machine, solo un apparecchio su due verrà messo in funzione, e tra le slot-machine verranno posti dei separatori.

Il servizio bar resta disponibile, e le bevande servite dietro ordinazione. Gli inservienti restano a disposizione per il servizio di ristorazione nelle zone di gioco VIP e le sale da gioco private per i membri My Monte-Carlo.

Riapertura progressiva:

Visto il contesto attuale, l'apertura avrà luogo progressivamente, conformemente alle istruzioni governative.

Per gli ultimi aggiornamenti consultare la pagine delle varie strutture.

In data odierna gli stabilimenti aperti sono:

My Monte-Carlo :

Ben consapevoli dell'impatto della situazione sanitaria è stata apportata flessibilità anche al programma di fedeltà My Monte-Carlo.

I My Points non consumati al 31 dicembre 2020 non scadranno. Il loro impiego sarà eccezionalmente prolungato fino al 31 marzo.

Qualsiasi nuova modifica verrà ulteriormente comunicata ai membri del programma.