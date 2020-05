Herculis EBS Meeting dovrebbe scvolgersi non a luglio ma il 14 agosto a Monaco

Nel contesto della crisi sanitaria e nella prospettiva di una graduale ripresa

attività sportive, HERCULIS EBS Meeting che si sarebbero tenuto venerdì 10 luglio dovrebbe svolgersi venerdì 14 agosto allo stadio

Luigi II di Monaco.

In stretta collaborazione con le autorità pubbliche monegasche, la Wanda Diamond League e la Lega di Atletica leggera, lavorano per garantire il massimo livello di sicurezza per offrire una competizione di altissimo livello.

A questo proposito, il Principe Alberto II, presidente della federazione monegasca di atletica leggera, ha dichiarato:

"Le circostanze attuali ci portano a rinunciare all'organizzazione

Il 10 luglio, il nostro meeting Herculis EBS 2020. Ma siamo determinati a vedere gli atleti da noi a Monaco in estate. Ladata scelta è venerdì 14 agosto e questo con il supporto di World Athletics e in pieno accordo con

i servizi del mio governo. Herculis EBS sarà anche un'opportunità per riunire

tutti gli sportivi di Monaco i cui eventi dovevano essere annullati a causa del coronavirus.

Naturalmente organizzeremo questo incontro in conformità con le regole di prudenza sanitaria che saranno applicabili in quel periodo.



I biglietti già venduti saranno posticipati al 14 agosto 2020 o rimborsati secondo una procedura che verrà comunicato sul sito www.herculis.com