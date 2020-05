Coronavirus, boom di guariti nel Principato di Monaco: sono 87. Zero, invece i contagi oggi

Nessun caso positivo di Covid-19 è stato registrato al 13 maggio nel Principato di Monaco dove, dall'inizio dell'epidemia sono in totale 96 le persone risultate essere contagiate. Oggi il totale delle persone guarite è di 87 pazienti. Un paziente invece, è stato ricoverato in terapia intensiva. Non tutte le persone risultate essere positive al coronavirus, sono residenti nel Principato.

Le autorità sanitarie monegasche comunicano che solo i pazienti altamente sintomatici vengono ricoverati mentre gli altri vengono seguiti al proprio domicilio. Ad oggi sono cinque i pazienti curati dal centro di monitoraggio domestico