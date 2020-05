“La pappa è pronta”, a mezzogiorno è tornato il colpo di cannone

E’ tornato a ricordare che è ora di andare a pranzo: a mezzogiorno il colpo di cannone è nuovamente risuonato a Nizza, un’altra delle tradizioni cui la città è più legata ha ripreso vita.

Ma qual è la storia del colpo di cannone a mezzogiorno a Nizza? Merita di essere raccontata.

A Nizza, a mezzogiorno oltre al suono alle campane di alcune chiese si ode anche un colpo di cannone che proviene dalla Colline du Château.

Si tratta di una tradizione che risale al 1860, quando venne ideato questo originale modo di ricordare che è giunta l’ora di mettersi a tavola.

Ad “escogitare” questo estemporaneo “tutti a tavola” a colpi di cannone fu un inglese, Sir Thomas Coventry, che viveva nel Vieux Nice, un vecchio ed anche “agiato” colonnello che aveva operato al servizio di Sua Maestà. Puntuale nelle sue cose, ma sopportava che la moglie, uscita di casa per la passeggiata mattutina, tardasse, così da impedirgli di sedersi a tavola all’ora prefissata (in quel tempo non vi erano ancora le trasmissioni televisive, né i telegiornali, per occupare il tempo e tanto meno i video giochi…).

Così il colonnello Sir Thomas Coventry ebbe un’idea, far esplodere un colpo di cannone per ricordare alla moglie che era mezzogiorno e che “la pappa era pronta”: chiese l’autorizzazione al municipio di Nizza e al Sindaco dell’epoca l’idea non dispiacque, anche perché il colonnello inglese si sarebbe fatto carico di tutte le spese.

Alla sua morte il Consiglio Municipale decise che la tradizione doveva continuare e il 18 novembre 1885 un’ordinanza istituì in via definitiva il colpo di cannone.

Una consuetudine quotidiana che ha subito due modifiche nei tempi.

La prima, deliberata dal Consiglio Municipale di Nizza, per abolire il colpo di cannone, per rispetto alle vittime, il 14 luglio di ogni anno, anniversario dell’attentato sulla Promenade des Anglais del 2016.

La seconda per autorizzare, il 1° aprile di ogni anno, di “sparare” il colpo in un’ora a caso della giornata.

Ora, a distanza di tanto tempo non è più un cannone a esplodere il colpo che ricorda che è mezzogiorno, ma si tratta dello scoppio di un “marron d’air”, un grosso petardo lanciato verso il cielo, ma il risultato è il medesimo.