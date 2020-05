“Come recupero la forma”, seniors al lavoro a Saint Isidore (Foto e Video)

Seniors al lavoro a Saint Isidore per rimettersi in forma, foto di Patrizia Gallo

Dopo due mesi di clausura, al massimo autorizzati a muoversi all’interno di un raggio di 200 metri dall’uscio di casa, ora i “seniors” di Nizza cercano di recuperare il tempo perduto e di rimettersi informa.

In 11 luoghi della città, tutti i giorni, si svolgono sessioni di ginnastica di 20 minuti l’una che si sviluppano su tre filoni di attività:

“Seniors in forma” che si occupa del coordinamento e dell’equilibrio;

“Attività muscolare”, per ripristinarne l’attività, evitare stiramenti effettuando anche esercizi respiratori;

“Ginnastica dolce” per rafforzare delicatamente i muscoli.

Montecarlonews ha voluto “conoscere dal vivo” le fatiche dei seniors e si è recato al Jardin Vérola di Saint Isidore, quartiere di Nizza dove i tanti partecipanti sono stati suddivisi dalla direttrice, Madame Anais Berger, in più gruppi che, durante tutta la mattina, si alternano per “rimettersi in forma”.

Un programma studiato a puntino con molto rispetto per le distanze barriera e per l’accesso, sotto il vigile sguardo di un addetto ai cancelli, perché nulla deve essere lasciato al caso.

Le foto, scattate da Patrizia Gallo, testimoniano la fatica, ma anche l’allegria che contraddistingue l’attività del gruppo: si tratta di un corso di “Ginnastica dolce” che ha lo scopo di rafforzare delicatamente i muscoli.

Gli undici parchi e giardini che ospitano queste attività sono:

Jardin de la place Arson

Square Théodore de Banville

Jardin Charles Caressa

Square Leclerc

Kiosque à musique de la Coulée verte

Jardin Roland Dorgelès

Parc Chambrun

Monastère de Cimiez

Jardin de la Villa Masséna

Parc de Carras

Jardin Vérola

Il video che proponiamo si riferisce ad una sessione Seniors nel Jardin di Villa Massena.



Le sessioni si svolgono il mattino, in aree verdi riservate agli anziani, in 7 fasce orarie tra le 9.20 e le 11.20.

Al fine di assicurare il benessere e la sicurezza dei partecipanti, i gruppi sono limitati a 10 persone. I partecipanti potranno rimuovere la mascherina durante la sessione.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando0 al numero 04 89 04 65 03.