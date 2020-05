Cannes pronta al rilancio: dopo 3 notti in hotel, la 4^ è omaggio

Cannes, La città più glamour della Costa Azzurra, è pronta al rilancio a suon di investimenti sul comemrcio e turismo

Cannes si sta reinventando in termini di eventi, intrattenimento e ripensamenti:

- Cannes Ciné in auto a Palm Beach e allo stadio Pierre de Coubertin;

- grandi mostre nello spazio pubblico (Cannes ha rifatto il muro; Nikos sulla Croisette);

- nuovi eventi per incontrare i passanti (spettacolo di luci sul Palazzo, il Municipio e il Suquet; Cannes Drive Electro; Terrasse on Air (con carte bianche sui tetti del Palazzo);

- se l'evoluzione della pandemia lo consente da settembre, un grande spettacolo di droni nella baia di Cannes.

Il sito della città è in costante aggiornamento www.ville-cannes.fr