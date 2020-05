Principato di Monaco: si celebra l'Ascensione in chiesa e on line

Domani celebriamo l'Ascensione del Signore, 40 giorni dopo Pasqua, 10 giorni prima di Pentecoste.

Questa festa celebra l'ingresso di Cristo nella gloria di Dio, è la fine della sua presenza visibile su terra, prefigura la nostra vita nell'eternità. Cristo rimane presente nei sacramenti e in tutti specialmente quello dell'Eucaristia. Credere che il Cristo risorto è entrato nella gloria è un atto di fede.

Le messe vengono celebrate, con restrizioni sanitarie in vigore, in tutte le parrocchie

La diocesi incoraggia sempre le persone deboli a non partecipare agli uffici. Per loro la messa sarà trasmessa alle 11.00 sui social network della diocesi (@DioceseMonaco) e sul canale Monaco-Info.