Lungo week end al mare (Foto)

Voglia di mare, voglia di spiaggia: il lungo week end, con il clima accettabile e l’acqua del mare a 19 gradi e quella esterna intorno ai 23°, hanno invogliato molte persone (a dire il vero non tantissime) a recarsi sulle spiagge della Costa Azzurra.

Dove, intanto, fervono i lavori anche negli spazi in concessione in via della riapertura delle spiagge private che è ormai imminente.

Una bella giornata di mare, con la serenità che da tempo mancava, anche se, in qualche caso, il distanziamento personale (raccomandato in continuazione) è saltato.

In ogni caso va sottolineato come la stragrande maggioranza delle persone si sia attenuta alle regole, nonostante fosse un week end che, un po’ ovunque, in Francia come in Europa, i giovani, soprattutto, avevano dedicato alla trasgressione.

Le fotografie a corredo di questo articolo, scattate a Nizza, sono di Ghjuvan Pasquale.