Principato di Monaco: saune, piscine, cinema, discoteche ecco cosa non riaprirà il 2 giugno

Nel Principato di Monaco non tutto riaprirà il 2 giugno: una serie di attività sono state giudicate ancora troppo a rischio e per loro si prospetta una riapertura più in là nel tempo, quando scatterà la fase 3 o quando, in ogni caso, la situazione sarà più tranquilla.

I dati sul contagio sono sempre stati rassicuranti, il Principato di Monaco non si è mai venuto a trovare, nel corso dell’epidemia, in situazioni gravi, ma occorre tenere a mente che sia il Principe Albert II° , sia il Primo Ministro Serge Telle sono stati colpiti, sia pure in modo lieve, dal Covid 19 e hanno dovuto osservare un isolamento.

Ecco, in ogni caso, le attività ce non riapriranno il prossimo 2 giugno.