Costa Azzurra: i saldi partiranno il 1° luglio

La conferma che i saldi estivi partiranno molto presto e dureranno una settimana in più è giunta dallo stesso Ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad una rete televisiva il ministro si è detto favorevole al prolungamento da 3 a 4 settimane delle vendite promozionali: “Ho discusso a lungo con i commercianti, bisogna tenere conto che hanno perso intere settimane di lavoro”.



Un’operazione destinata ad assicurare liquidità ai commercianti ed anche tesa ad invogliare agli acquisti nel pieno dell’estate.



I saldi, infatti, fatta eccezione per la Costa Azzurra, partiranno in tutto il resto della Francia il 24 giugno per terminare il 21 luglio. Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, invece, l’inizio delle vendite scontate sarà il 1° luglio e il termine il 28 luglio.



Il Ministro dell’economia ha assicurato che l’ufficializzazione delle date dei saldi avverrà questa settimana. Nel corso dell’intervista si è detto soddisfatto di come si stanno svolgendo le operazioni commerciali di deconfinamento.



In Costa Azzurra i tre grandi centri (Nicétoile, Polygone Riviera e Cap 3000) hanno aperto i battenti all’insegna del rispetto della clientela, mettendo in atto una serie di misure che hanno tranquillizzato le persone e le hanno convinte ad accedere alle grandi aree commerciali che, altrimenti, avrebbero destato non pochi timori.