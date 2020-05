Aperte le iscrizioni alla prestigiosa Académie Rainier III di Monaco

Sono aperte le iscrizioni direttamente online sul suo sito web www.academierainier3.mc per i nuovi corsi dell'Académie Rainier III di Monaco.

I genitori che desiderano richiedere la registrazione del proprio figlio per la prima volta possono farlo sino al 3 settembre 2020. Per fare ciò, è sufficiente visitare il sito Web www. academierainier3.mc e compilare il modulo di pre-registrazione nella scheda "Registrazione" situata in alto a destra nella home page.Ogni file sarà esaminato dalla Direzione dell'Accademia Rainier III che manterrà i genitori informati via e-mail dell'esito della loro richiesta. Se la domanda del bambino viene accettata, i genitori devono recarsi presso la segreteria dell'Accademia per convalidare la registrazione finale del figlio.

Importante: ad eccezione degli studenti delle Classi con orari flessibili (CHAM), gli studenti che hanno selezionato uno strumento saranno invitati a contattare l'insegnante in questione durante il loro mandato all'inizio del nuovo anno scolastico - il programma degli incarichi sarà comunicato tramite il sito web di l'Accademia. A seconda dei posti disponibili, l'insegnante concorderà con le famiglie un giorno e un programma di lezioni.