“Un manifesto per la terza età”, lo ha proposto Christian Estrosi assieme con intellettuali, politici e imprenditori del terzo settore

Christian Estrosi, assieme con oltre 150 tra amministratori pubblici, intellettuali, operatori sanitari, sindacalisti, esponenti del mondo economico e sociale, ha sottoscritto un manifesto (affidato al quotidiano "Le Monde”) che costituisce un invito a ripensare il legame tra generazioni e mobilitare tutte le leve della società per affrontare la sfida demografica della terza età.

Nel testo si legge: “Se apponiamo la nostra firma in fondo a questo testo, è per affermare che è tempo che la società francese affronti la sfida della longevità con determinazione e lucidità.

Professionisti nel settore dell'assistenza agli anziani, sindacalisti, esponenti del mondo economico e sociale, associazioni, politici, intellettuali, esperti, cittadini impegnati, abbiamo constatato, come tutti gli altri, questo dato implacabile: il 92% delle vittime del coronavirus in Francia ha più di 65 anni.

Accendendo i riflettori sulla terza età per due mesi, la crisi sanitaria ha messo in luce e persino accentuato i nostri difetti collettivi come le nostre innegabili eccellenze .



Poiché siamo tutti dei vecchi in divenire, ci sembra essenziale che accanto alle transizioni ecologiche e digitali, riconosciamo anche la transizione demografica come una delle grandi sfide del 21° secolo.

Questo requisito è tanto più urgente in quanto la società francese dovrà affrontare una doppia sfida.

La sfida demografica è, dal 2025-2030, la crescita dell'invecchiamento (più pensionati, più fragili, più dipendenti) dovuta all'arrivo all'età di 80-85 anni dei "vecchietti" nati dal 1945. La sfida sociologica sono questi "nuovi vecchi" che, nel cuore della crisi sanitaria, avevano ragione nel ricordare che l'età non costituisce un'identità.

Nell'esprimere la loro rabbia quando un tempo era stata ipotizzata una fascia di età costretta al confinamento dopo l’11 maggio, questa generazione, che aveva 18 anni nel maggio 1968 , ha gridato nel 2020 all'età 70 anni: "Non agirete più contro di noi”. Meglio ancora:" Non agirete più senza di noi. "

Questo momento ci obbliga quindi a ripensare il legame tra le generazioni. Durante questa crisi, era il virus che ha discriminato, non i francesi che hanno mostrato un'immensa solidarietà nell'accettare questo drastico confinamento per proteggere i più vulnerabili. In una società in cui un quarto della popolazione è in pensione e dove, nel 2050, gli over 85 costituiranno il 7% della popolazione francese, riteniamo che un patto sociale che colleghi le generazioni tra loro sia essenziale".