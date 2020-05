Conferma dal Primo Ministro: stop al 'lock down' in Francia e riapertura dei confini dal 15 giugno, ma i francesi potranno venire dal 3

La Francia riapre le frontiere il 15 giugno. L’ufficialità è stata data oggi pomeriggio dal Primo Ministro transalpino Edouard Philippe, in una conferenza stampa appositamente convocata nel pomeriggio. Ma i francesi potranno però venire in Italia già dal 3 giugno, visto che il nostro paese apre i confini da quella data.

In pratica, da oggi viene dato il via alle riaperture che saranno ovviamente cadenzate e che vedranno appunto la riapertura ufficiale dei confini il 15 giugno. Dal 2 del mese prossimo verrà tolto il limite dei 100 km di spostamento dal proprio domicilio e, mentre rimangono i divieti di assembramento sul suolo pubblico almeno fino al 21 giugno, apriranno regolarmente il 2, così come i musei ed o camping.

Riaprono le scuole dal 2 giugno ad eccezione della zona di Parigi Per quanto riguarda i cinema i francesi dovranno invece aspettare il 22. Una sorta di ‘road map’, quindi, per i cittadini francesi per pensare al futuro dopo i mesi di confinamento trascorsi a causa del Covid-19.