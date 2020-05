Troppo rumore: la Police Municipale comincia a sanzionare le moto in città (Foto)

La Police Municipale sanziona dei motociclisti in Boulevard François Grosso

Due mesi di confinamento, senza traffico, senza auto e motorette, senza clacson e frenate avevano abituato un po’ tutti al silenzio.

Si tornavano a sentire i cinguettii degli uccelli, poi, con la fase 2, il rumore è tornato, qualche volta in modo anche eccessivo.

Strombazzamenti, motorette che si muovono a tutta velocità, marmitte non proprio in condizioni ottimali, accelerazioni tanto per farsi notare.

Così la polizia municipale di Nizza è corsa ai ripari e le multe sono fioccate, elevate in poche ore, del valore di 135 euro, in pieno centro tra i Boulevard François Grosso e Gambetta.

In effetti la “ritrovata libertà” ha messo le ali a molte moto che sgommano oltre il consentito e percorrono ad alta velocità le strade. Così lo stop imposto dalla Police Municipale appare la naturale conseguenza ad un fenomeno al quale, per due mesi, non eravamo più abituati.