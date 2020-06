Riaprono gli stabilimenti balneari: in Costa Azzurra c’é voglia di mare

Non tutte le spiagge della Costa Azzurra hanno riaperto, comunque entro la fine della settimana buona parte degli stabilimenti balneari sarà nuovamente attivo e disponibile ad accogliere i bagnanti.

Per ora i francesi (fatta eccezione per i parigini che ancora non possono uscire dalla loro regione) poi, a partire dal 15 giugno, anche la clientela europea finalmente autorizzata a varcare la frontiere.



Ecco la “ mappa ” delle spiagge in Costa Azzurra



Nizza

Hanno riaperto quattro spiagge: Opéra plage, Beau Rivage, Le Galet et Blue Beach. La altre saranno operative entro il fine settimana.



Cannes

Hanno riaperto la maggior parte delle spiagge: Goéland, Mademoiselle Gray, Annex Beach, la Belle Plage, l’Alba, l’Ondine, la Mandala, la Môme Plage e Hyde Beach.



Cagnes-sur-Mer

La Cigalon plage ha aperto oggi, é attivo pure il Carré bleu. Domattina aprirà l’Art Beach



Villeneuve-Loubet

La Playa, Beach Klubber e Al Beach Paradise hanno riaperto oggi. L’Aventure riaprirà domani.



Mandelieu

Hanno riaperto le Sweet e la Plage



Ovunque distanziamenti, misure barriera e prodotti igienizzanti a disposizione della clientela con il personale rigorosamente dotato di mascherina.