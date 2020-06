Griglie in Place Armée du Rhin a Nizza, che sarà chiusa di notte

Place Armée du Rhin, posta a lato della Fiera di Nizza, lungo la Ligne 1 del tram, a Nizza, è una bella piazza, ma ha da sempre avuto problemi, soprattutto notturni, quando non è proprio raccomandabile.

Posta nel centro di Nizza, a poche centinaia di metri da Place Garibaldi e confinante con Avenue de la République e i suoi negozi, è diventata da tempo un problema, per il quartiere, per i suoi abitanti ed anche per le istituzioni.

Al punto che era stato creato, nei mesi scorsi, un comitato presieduto dal Prefetto delle Alpi Marittime per studiare le misure ritenute idonee e per monitorare la situazione.

Ora, su richiesta del quartiere, in attesa che sulla Piazza venga montata anche una giostra a cavalli sul tipo di quella da poco installata in place Garibaldi, verranno poste delle griglie che ne limiteranno l’accesso nelle ore notturn e.

In analogia con la Promenade du Paillon e altri giardini di Nizza, anche Place Armée-du-Rhin sarà chiusa la notte.

D’accordo sulla misura il comitato di quartiere il cui Presidente, Serge Amato, ha commentato “siamo sulla buona strada”.