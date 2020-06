Chi ti scovo al marché à la brocante di Nizza? Dominique Baratelli

Il nostro Ghjuvan Pasquale ha scovato, al marché à la brocante di Cours Saleya a Nizza, un calciatore che ha scritto pagine importanti per il calcio francese.

Si tratta di Dominique Baratelli, nato a Nizza nel 1947, portiere di classe, cresciuto nel cresciuto nel Cavigal de Nice.

La sua storia di calciatore è raccontata dai maggiori media, tra i quali Wikipedia. Esordì in massima serie nel 1967 con la maglia dell'allora neopromosso Ajaccio.

Nel 1972 Baratelli fu acquistato dal Nizza, all'epoca una delle squadre di punta del campionato, con la quale ottenne due secondi posti e una finale di Coppa di Francia nella stagione 1977-78, al termine della quale si trasferì al Paris Saint-Germain.

Con il team di Parigi Baratelli vinse due edizioni consecutive della Coppa di Francia (1981-82 e 1982-83) e giocò tutte le partite del campionato per sette stagioni consecutive.

Si ritirò al termine della stagione 1984-85, dopo aver totalizzato il record di 593 presenze in massima serie, terzo miglior risultato nella graduatoria.

Entrato nel giro della nazionale nel 1967, anno in cui esordì nelle giovanili, fu per la prima volta convocato nella nazionale maggiore nel 1972.

Dopo aver giocato come titolare durante tutte le qualificazioni del campionato d'Europa 1976, fu sostituito nel suo ruolo da Jean-Paul Bertrand-Demanes del Nantes.

Di lì fino al 1982 (anno in cui concluderà la sua carriera in nazionale dopo 21 partite da titolare e 25 da riserva) Baratelli verrà convocato in nazionale come secondo portiere, disputando in panchina i Mondiali del 1978 (in cui ebbe modo di sostituire, nel match contro l'Argentina, lo stesso Bertrand-Demanes, vittima di un infortunio alla mano) e quelli del 1982.

Al fondo di questo articolo inseriamo le sue “figurine” di calciatore