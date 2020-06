La bella notizia: Marineland in festa, è nata un delfino femmina

Un secondo delfino femmina, Malou, che pesa circa 15 kg è nato nel parco di Marineland. Questo è il quinto figlio di Malou. È quindi una madre molto esperta, che si prende perfettamente cura dei suoi piccoli.



Questa è la seconda nascita dei delfini quest'anno a Marineland. Solo un mese fa, la figlia di Malou, Nala, ha dato alla luce Lùa

Malou è quindi sia una giovane madre che una nonna! I team veterinari del parco hanno seguito da vicino le gestazioni delle due femmine eseguendo regolarmente ecografie ed esami del sangue fino alla nascita. M

Membro dell'Associazione europea degli zoo e degli acquari (EAZA), Marineland partecipa a vari programmi di allevamento europei (EEP), incluso quello del delfino tursiope, con l'obiettivo di promuovere la conservazione di una specie animale selvatica minacciata. Se non classificato come vulnerabile dall'International Union for the Conservation of Nature (IUCN), il delfino rimane vittima della pesca industriale e dell'attività umana che degrada il suo habitat.

