Nizza, tremila persone, tantissimi giovani hanno manifestato in solidarietà con George Floyd (Foto)

Poco meno di tremila persone, moltissime delle quali di giovane età, hanno attraversato il centro di Nizza, dalla Promenade des Anglais a Place Massena per manifestare in solidarietà ed assonanza con il movimento che sta formandosi un po’ in tutto il mondo in solidarietà con George Floyd, l’afro americano ucciso da un poliziotto negli Stati Uniti.

Una manifestazione pacifica, ricca di colori ed anche di spunti, con riferimenti anche a vicende “francesi” quali la morte di Adama Traore che, nel 2016, morì a seguito di un arresto in Val d'Oise.

Nelle immagini e nelle fotografie di Nicole Geron e tratte dalle reti sociali, la cronistoria della manifestazione che ha caratterizzato il pomeriggio di sabato 6 giugno a Nizza.