Come scegliere il miglior portafoglio Bitcoin

Quando ci accingiamo ad entrare nel mondo del Bitcoin e vogliamo cominciare ad arricchirci, per prima cosa dobbiamo trovare un bitcoin code sito ufficiale , ossia un software che ci permetta di fare trading sui bitcoin. Ma non basta! Successivamente, una cosa fondamentale da fare è trovare un portafoglio Bitcoin, o Bitcoin wallet, che sia il più adatto a noi. Ce ne sono molti tipi e per questo è bene sceglierlo con cura.

Quali criteri considerare per scegliere un Bitcoin wallet

Per poter valutare correttamente uno specifico portafoglio Bitcoin, bisogna porsi queste domande:

Supporta il Bitcoin? Può archiviare anche altre cripto-valute?

Quanto possiamo considerare sicura l'autenticazione? Il portafoglio fornisce l'autenticazione a due fattori?

Cosa ne pensa la community del portafoglio? Potete controllare dei forum, come Bitcoin Reddit o Bitcoin Forum.

Quanto sembra trasparente il fornitore del vostro wallet? Sapete bene chi sono?

La società che si trova dietro il wallet ha pubblicato il codice del portafoglio? Essa è open source?

Il portafoglio è molto semplice da usare?

C'è un modo in cui possiamo eseguire il backup del portafoglio?

Ci sono alcune commissioni che dovreste pagare per i servizi forniti? Quali sono?

Quali sono i cinque tipi principali di wallet Bitcoin ?

Potete scegliere essenzialmente tra cinque diversi tipi di portafogli Bitcoin, essi sono: hardware, mobile, web, desktop e portafogli di carta.

I Wallet Hardware

I wallet in questione sono quei portafogli che sono in grado di memorizzare le chiavi private su dei dispositivi specifici, come, ad esempio, la chiavetta USB. Questo tipo di portafoglio è molto più sicuro degli altri. D’altra parte, costa molto di più. Per questo vi consigliamo di generarne uno solo. Di seguito trovate gli hardware wallet più popolari:

BitLox

Ledger

KeepKey

Trezor

Bitcoin wallet ledger

I Wallet desktop

I portafogli che definiamo come “desktop” sono quelli che si installano sul laptop o sul PC. Essi possono risultare alquanto vulnerabili, quando il dispositivo è connesso alla rete internet costantemente. Infatti, nonostante essi siano concepiti come sicuri, possono rivelarsi suscettibili a virus informatici e diversi malware. I principali wallet desktop sono:

Exodus

Electrum

Wasabi Wallet

Jaxx

I Wallet Mobile

I portafogli cosiddetti mobili, allo stesso modo dei portafogli desktop, sono wallet software. Si distinguono però da quelli desktop poiché sono molto più semplici da utilizzare e piccoli. Infatti, essi sono adatti come comodo portafoglio adatto all’uso quotidiano di chi è sempre in giro. Vediamo quali sono i più diffusi.

SamouraiWallet

Jaxx

Exodus

Samourai wallet

Breadwallet

Electrum

MyCelium

I Wallet Web

I portafogli Web sono essenzialmente dei portafogli online, i quali ovviamente sono meno sicuri degli altri ma possono comunque risultare convenienti. Essi incorporano il plug-in del nostro browser, i portafogli di scambio, quelli dei siti Web e altri ancora… Quelli più famosi sono:

Xapo

Guarda

Coinbase

Binance

GreenAddress

Rahakott

I Wallet di carta

I portafogli chiamati “di carta” sono solitamente considerati molto sicuri. Il termine “portafoglio di carta” riguarda in sostanza una copia cartacea o comunque fisica delle chiavi private e pubbliche. Altre volte, però, esso si riferisce ad un software che viene spesso utilizzato con lo scopo di generare coppie di chiavi e nel contempo anche i file digitali volti alla stampa. Ciò che è sicuro è che i portafogli di carta possono garantire un livello altissimo di sicurezza. Per quanto riguarda quelli principali, vi consigliamo di generare un wallet di carta con Bitcoin Paper Wallet Generator. State attenti però, poiché il rischio principale quando si usano questi tipi di portafogli è che esso potrebbe durare poco e per questo è importante verificare le condizioni necessarie alla corretta conservazione, prima di generarne uno.

