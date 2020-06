Ha riaperto il Museo di antropologia preistorica di Monaco!

Il Museo di antropologia preistorica di Monaco è stato fondato dal principe Alberto I nel 1902 "per preservare le vestigia delle primitive discipline umanistiche rinvenute dal suolo del Principato e delle regioni circostanti". Collegato al governo principesco del Principato e circondato da un comitato scientifico internazionale (presidente: professor Yves Coppens), il team del Museo effettua scavi, studi di laboratorio e articoli scientifici oltre a mostre e attività di mediazione.

In questo periodo di pandemia, la priorità del Museo di antropologia preistorica di Monaco è stata l'adozione di misure preventive a tutela della salute del personale e dei visitatori, per incoraggiare a sorvegliare la loro salute, la loro sicurezza e il loro entourage.

Nuove misure e sorprese ...

Ingresso dei visitatori tramite l'ingresso privato del museo, 56 bis, boulevard du Jardin exotique, situato prima dell'ingresso principale del giardino esotico e dopo la rotonda NMNM-Villa Paloma, sul portale contrassegnato con la placca governativa "Musée d 'Anthropologie préhistorique”.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 18

Prezzo: € 1 a persona e gratuito da 0 a 4 anni nonché per monegaschi su presentazione della loro carta d'identità.

1 euro simbolico a sostegno del patrimonio e della ricerca monegaschi.

Visite a sale espositive, terrazza panoramica, negozio.

Misure sanitarie:

La sicurezza non è una competenza da delegare solamente ai tecnici del settore, ma riguarda tutti coloro che operano nel museo ed i visitatori in prima persona. Pertanto, sono state prese delle rigide misure sanitarie per consentire l'accesso in sicurezza al museo.

I visitatori potranno accedere al museo indossando correttamente la mascherina e seguendo le raccomandazioni per l’igiene delle mani come previsto per il personale interno. Inoltre sarà allestito un percorso di visita all'arrivo di fronte all'edificio del museo con markup e segnaletica del percorso in tutto lo spazio, all'interno delle sale espositive e nel museo, a livello dalla terrazza, ricordando sempre di mantenere un distanziamento di un metro e mezzo (1,50 m) tra le persone.

Per ulteriori informazioni:

Il Museo di antropologia preistorica di Monaco è presente su tutte le reti:

Facebook: https://www.facebook.com/mapmonaco/

Twitter: https://twitter.com/map_monaco

Instagram: museedanthropo.mc

Sito Web: http://map-mc.org/

QUESTIONARIO PER IL MUSEO - partecipate!

