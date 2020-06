In vendita a Nizza la villa di James Bond (Foto)

Sono sufficienti 30 milioni di euro per acquistare Le Roc Fleuri, una lussuosa (manco a dirlo) villa che si trova sul Cap de Nice e che appartiene all’attore scozzese Sean Connery.

La casa è da tutti conosciuta come “la villa di James Bond” e fu comperata dall’attore negli anni ’70.

Su sei piani, con ascensore interno, è dotata di otto camere da letto, una straordinaria palestra, una piscina imperdibile, un centro benessere, cucine all’avanguardia e…una vista mozzafiato sulla Baia degli Angeli.

La villa è stata a lungo abitata dall’attore scozzese e dalla sua seconda moglie Micheline Roquebrune, una pittrice originaria della Costa Azzurra.

Ora l’ex agente 007 ha deciso di metterla in vendita e l’ha affidata all’agenzia Knight Frank di Cap Ferrat: ne pubblichiamo le fotografie ricavate proprio dal sito dell’immobiliare.

La villa, in stile Art déco, è posta su 6 piani per una superficie complessiva di 1.000 metri quadrati ed è inserita in un incantevole spazio verde di 5 mila metri quadrati.

Chi fosse interessato non ha che da farsi avanti: si tratta da 30 milioni di euro!