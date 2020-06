Anche mercoledì non sono non sono stati rivelati casi positivi di covid-19 nel Principato di Monaco. Il totale dei contagiati quindi si attesta a 99 persone. 93 sono ad oggi i pazienti.

Una persona invece, è ricoverata in ospedale presso un reparto non emergenziale. Non ci sono quindi più pazienti in rianimazione. Ad oggi infine, non ci sono più persone seguite dal centro di monitoraggio che prestava le cure presso il domicilio.