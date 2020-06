Gli otto musei “imperdibili” della Costa Azzurra (Video)

Sono tanti i musei, grandi e piccini, della Costa Azzurra, luoghi nei quali è bello ed istruttivo trascorrere un po’ del proprio tempo per conoscere, per scoprire, per ammirare la bellezza dell’arte e la profondità della cultura.

Fra i tanti musei, Montecarlonews ne propone 8 che possono essere definiti imperdibili.

Una carrellata che ci conduce in mondi diversi, uniti dal medesimo spirito: aiutare a conoscere, invogliare a scoprire, sottolineare l’importanza della cultura, esaltare le capacità dell’essere umano e soprattutto non dimenticare, perché senza memoria del passato, non vi è futuro.



Musée Picasso - Antibes ( Clicca qui )







Musée Matisse – Nice ( Clicca qui )







Musée Chagal – Nice ( Clicca qui )







Musée National Fernand Léger – Biot ( Clicca qui )







Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain – Nice ( Clicca qui )







Musée Renoir – Cagnes sur Mer ( Clicca qui )







Musée Jean Cocteau – Menton ( Clicca qui )







Musée Bonnard – Le Cannet ( Clicca qui )