Il 4 e 5 luglio l'evento a Mnetone con i purosangue arabi

Il 4 e 5 luglio Mentone accoglie il Campionato dei Purosangue Arabi nella baia di Garavan, allo stadio Rondelli, davanti alla vecchia città.



È in questa cornice che si svolgeranno le prove di questa competizione che esalta questo cavallo da leggenda, conosciuto per la sua estrema bellezza, la sua eleganza e la sua resistenza.



Il concorso di Mentone è uno degli avvenimenti più importanti della stagione. Riunisce i più grandi allevatori del mondo, che presentano i loro cavalli più belli, con i titoli prestigiosi vinti in Europa, nei Paesi del Golfo, negli Stati Uniti, in Brasile e in Australia. Questo appuntamento è anche quello degli appassionati e degli innamorati di questa razza più vecchia al mondo. L'animale mitico dal carattere di " fuoco", dal temperamento focoso che si ha ispirato numerosi pittori come Eugenio Delacroix o ancora Savador Dalì, oltre ad essere al centro di numerosi film di successo



La competizione si svolge in due tempi, con le qualificazioni ed il campionato. Il sabato pomeriggio e la domenica mattina, i cavalli partecipano alle qualificazioni: lo yearling, i junior, i séniors, i maschi e le femmine. I due primi di ogni classe sono qualificati poi per la prova finale, e concorrono la domenica pomeriggio nella loro categoria. Al termine della competizione 3 cavalli sono premiati in ciascuna delle categorie.



Da segnalare che l'edizione mentonnaise presenta dei trofei speciali per incoraggiare l'allevamento e ricompensare il migliore Stallone riproduttore, il migliore Eleveur/Naisseur, il migliore cavallo francese

Office de Tourisme • + 33 4 92 41 76 76 • www.tourisme-menton.fr

www.mentonarabianhorseshow.com