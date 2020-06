Al Museo Picasso di Vallauris arriva la mostra del maestro Mounira Al Solh

Artista multidisciplinare che lavora anche come video, fotografia, installazione, disegno o composizione, Mounira Al Solh (nato nel 1978 a Beirut) affronta le sfide del viaggio su scala europea e del Mediterraneo, e in particolare la crisi dei rifugiati siriani, fonte di numerose serie di opere dal 2012. Il suo lavoro si nutre di storie raccolte, combinando storie collettive e storie personali, che formano altrettanti modi per evocare la resilienza di fronte ai conflitti contemporanei.

In occasione della sua mostra al Museo Nazionale Pablo Picasso di Vallauris, Mounira Al Solh espone la recente opera Mina El Shourouk ila Al Fahmah - Lackadaisical tramonto al tramonto, una tenda ricamata con ventiquattro nomi arabi che indicano le ore del giorno e della notte, come "Al Fahmah", ora della notte tradotta dalla parola "carbone". Nello spazio intimo e protetto formato dalla tenda, sono incise diverse storie che trattano dell'emancipazione femminile nel mondo arabo. L'installazione è completata da un ricamo appositamente progettato per l'occasione, che devia il personaggio della guerriera della pace dipinto da Picasso da un punto di vista femminista e messo in relazione con l'attuale movimento di protesta in Libano.

Questo progetto fa parte della serie di inviti fatti dai musei nazionali del 20 ° secolo nelle Alpi Marittime ad artisti contemporanei per esporre nella cappella del museo nazionale Pablo Picasso a Vallauris. Pensate in risonanza con il capolavoro di Picasso, La Guerre et la Paix, ognuna di queste mostre esplora il concetto di fidanzamento a modo suo.