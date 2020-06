Marineland riapre il 19 giugno, il grande parco della Costa Azzurra è pronto per la nuova stagione estiva

Marineland riapre le sue porte venerdì 19 giugno, così come il suo hotel.



Il parco acquatico Aquasplash, il parco Kid's Island e il mini-golf Adventure Golf riapriranno sabato 04 luglio.



Un rigoroso protocollo sanitario è stato messo in atto e convalidato dalle autorità per garantire la sicurezza dei visitatori mentre si va alla riscoperta degli animali nel parco tra orche, leoni marini, squali, pinguini e migliaia di pesci tropicali!

Tutte queste misure sono dettagliate sul sito web del parco: www.marineland.fr