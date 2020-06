Festa Nazionale Occitana: domani a mezzogiorno appuntamento in Place Garibaldi a Nizza

Domani, mercoledì 17 giugno, ricorre la Festa Nazionale Occitana: per ricordare questo anniversario l’appuntamento é in Place Garibaldi, a mezzogiorno .

Un minuto di silenzio e poi la deposizione di una corona davanti alla statua di “Pepin” Garibaldi costituiranno il momento centrale della manifestazione.

Nel “manifesto” dell’iniziativa si invitano le persone ad osservare un minuto di silenzio a mezzogiorno per le donne e gli uomini che compongono la nazione occitana.

Quest'anno, un omaggio speciale sarà tributato a Jaume Ressaire (1940-2010), che è all'origine della creazione della Republica Federala Occitana.

È stato Ministro della Cultura (2007-2009) e Presidente del PNO (Partit de la Nacion Occitana) dal 1979 al 2009.

Verranno onorati anche i Catalani che attualmente sono incarcerati o costretti a vivere all’estero.

Riportiamo il testo integrale del “Manifesto” in lingua occitana.



Lo govern de la Republica Federala Occitana vi convida da observar una minuta de silenci, dont vi trovatz dimècres lo 17 de junh a mièjorn (12 oras) a l'escadença de la Fèsta Nacionala Occitana.



Finda, farèm un depaus de garba dimècres lo 17 de junh a 12 oras davant de l'estàtua de Pepin Garibaldi, plaça Garibaldi, à Nissa .

Caduna e cadun porrà observar una minuta de silenci a miègjorn (12 oras) per li fremas e lu òmes que fan la nacion occitana.

Aquest an, un omatge particular au Jaume Ressaire (1940-2010) qu'es a l'origina de la creacion de la Republica Federala Occitana.

Siguèt ministre de la Cultura (2007-2009) e president dau PNO (Partit de la Nacion Occitana) dau 1979 au 2009.

Onorerèm tanben lu presoniers e exiliats políticos CATALANS

Presoniers Políticos Catalans :

Dolors Bassa ex Conselhiera dau Govern Catalan

Carme Forcadell ex Presidenta dau Parlament Catalan

Jordi Cuixart President de l'Òmnim Cultural

Joaquim Forn ex Conselhier dau Govern Catalan

Oriol Junqueras ex Vici-President dau Govern Catalan, President de l'ERC

Raül Romeva ex Conselhier dau Governt Catalan

Josep Rull ex Conselhier dau Govern Catalan

Jordi Sánchez ex President de l'Assemblada Nacionala Catalana (ANC)

Jordi Turull ex Conselhier dau Govern Catalan

Exiliats Políticos Catalans :

Carles Puigdemont ex President dau Govern Catalan

Anna Gabriel ex Deputada de la CUP ( Candidatura d'Unitat Populària)

Clara Ponsati ex Conselhiera dau Govern Catalan

Merixell Serret ex Conselhiera dau Govern Catalan

Marta Rovira Secretari General de l'ERC (Seneca Republicana de Catalonha)

Toni Comín ex Conselhier dau Govern Catalan

Lluíg Puig ex Conselhier dau Govern Catalan

Tamara

Adri

Valtònyc

La Republica Federala Occitana depauerà en lo sieu onor de flors jauni dimècres lo 17 de junh à 12 oras davant de l'estàtua de Garibaldi plaça Garibaldi a Nissa

en l'onor de la nacion occitana que s'espandisse de Nissa à Bordeu e de Lemosin ai Pireneus (16 227 241 estatjant-a-s) e en solidaritat emé Catalonha e ai sieus Presoniers Políticos Catalans e Exiliats Políticos Catalans.

La República de Nissa s'unisse finda en aquesta manifestacion nationala.

Serà rapresentada dau sieu president Cristòu Daurore, qu'espèra que lu estatjants de la República de Nissa s'en avison que fèm part d'aquesta grana familha de la leng d'òc, gràcia au nissart e a l'alpenc.



Es la Val d'Aran (enclaus occitan de 10 000 estatjants que si tròva en Catalonha) qu'a instaurat aquesta fèsta nacionala, per fin d'onorar l'establiment en lo 1990 dau sieu govèrn mièg-autonòm, que la lenga occitana es co-oficiala, estatut unic en Occitània tota : www.conselharan.org .



Prètz, Larguesa e Paratge





President de la Republica Federala Occitana : Ciril JOANIN

President de la República de Nissa : Cristòu DAURORE

1er Ministre de la República de Nissa : Jòrgi GRILLI