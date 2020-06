OGC Nice: si riparte verso il “nuovo” campionato

Anche in Francia il calcio muove i suoi primi passi dopo la sospensione del campionato dovuta al coronavirus.

Il campionato 2019/2020 è stato chiuso in anticipo, con i suoi vincitori, vinti e tante polemiche e già si respira aria di nuovo torneo.



Anche se le squadre sono quelle dell’anno prima: mancano i nuovi arrivi e nel gruppo fanno parte anche i “sicuri” partenti.



In ogni caso per buona parte delle compagini l’ossatura delle formazioni è quella e al massimo vi saranno degli aggiustamenti.

L’OGC Nice, che attende l’esito delle due finali di coppa (Coupe de France e Coupe de Ligue) per sapere se sarà parte del novero delle società che si giocheranno l’Europa League, ha ripreso gli allenamenti.



Ventinove i giocatori, agli ordini di Patrick Vieira, anche se nelle prime giornate a “menare le danze” sarà il Docteur Jean-Philippe Gilardi che sottoporrà i giocatori alle visite mediche ed ai serrati controlli sulla presenza del virus Covid 19.

Questi i giocatori che sono stati convocati all’Allianz Riviera:

Portieri : Walter Benitez, Yoan Cardinale, Teddy Boulhendi.

: Walter Benitez, Yoan Cardinale, Teddy Boulhendi. Difensori : Youcef Atal, Dante, Andy Pelmard, Christophe Herelle, Stanley Nsoki, Patrick Burner, Gautier Lloris, Robson Bambu, Yanis Hamache.

: Youcef Atal, Dante, Andy Pelmard, Christophe Herelle, Stanley Nsoki, Patrick Burner, Gautier Lloris, Robson Bambu, Yanis Hamache. Centrocampisti : Danilo Barbosa, Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien, Khephren Thuram, Hicham Boudaoui, Alexis Trouillet, Evann Guessand, Jean-Victor Makengo, Eddy Sylvestre, Pedro Brazao, Jawad Dramé.

: Danilo Barbosa, Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien, Khephren Thuram, Hicham Boudaoui, Alexis Trouillet, Evann Guessand, Jean-Victor Makengo, Eddy Sylvestre, Pedro Brazao, Jawad Dramé. Attaccanti: Alexis Claude-Maurice, Myziane Maolida, Ignatius Ganago, Kasper Dolberg, Ihsan Sacko.

Rispetto alla “rosa” mancheranno gli atleti in prestito ad altre società che termineranno i rispettivi tornei: Dan Ndoye (Losanna), Ibrahim Cissé, Racine Coly (Famalicao) e Adrien Tameze (Atalanta).