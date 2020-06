Tornano le serate sotto le stelle nella splendida Villa Ephrussi di Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villa Ephrussi presenta le sue serate sotto le stelle dal 10 giugno al 22 agosto, per stare sino alle 23,30 nella splendida residenza e nei suoi giardini.

Per tutta la serata, i concerti, gli spettacoli di danza e la danza d'altri tempi in continuazione.Lo spettacolo «Les Lucciole de la Villa», in un ambiente di fontane e di luci.

Il ristorante della Villa propone menù raffinati, il bar è elengate accoglienza in terrazza

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, 06230 Saint-Jean-Cap-FerratTel .: 04 93 01 45 90www.villa-ephrussi.com