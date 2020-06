Mascherine e guanti gettati a terra: multe in arrivo a Montecarlo

L’abbandono a terra dei dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine) è diventato uno dei problemi dopo il termine del ‘lock down’ in molte delle città della nostra provincia e in tutta Italia. Le Amministrazioni comunali cercano di arginare la questione ed alcune (come ad esempio Ventimiglia) hanno anche acquistato bidoni appositi per il conferimento.



Questa volta, però, l’allarme sull’inciviltà e la maleducazione ci arriva dalla vicina e spesso indicata come modelli, Montecarlo. Il Governo del Principato, proprio per tentare di ovviare al malcostume diffuso nelle ultime settimane con mascherine e guanti gettati in strada, ha deciso una azione di repressione del fenomeno.



Gli agenti monegaschi, infatti, verbalizzeranno sistematicamente verbalizzare i trasgressori con multe per un importo massimo di 300 euro. Nel Principato il reato rientra nel quadro delle disposizioni previste dal ‘Codice Ambiente’ e le multe si allargheranno anche a chi getterà a terra cibo, bevande o sigarette.