“Mon été à Nice”, 210 eventi, 600 artisti: la città riparte

Uno sforzo enorme, in una situazione certo non facile, con problemi organizzativi per le misure di sicurezza e sanitarie da rispettare, ma Nizza non si è fatta cogliere impreparata.

Dal 3 luglio al 3 ottobre, saranno organizzati 210 eventi che si svolgeranno sul territorio comunale coinvolgendo 60 luoghi diversi ed impegnando oltre 600 artisti .



Almeno un evento o un’animazione al giorno, per tutte le età e per tutti i gusti: sta per partire " Mon été à Nice ", una rassegna che ha quale obiettivo dimostrare la vivacità culturale della città e soprattutto la sua reattività.



Lo scorso 25 maggio, la città di Nizza ha lanciato un invito a manifestare interesse da parte di coloro che sono coinvolti nella cultura, nello spettacolo e nell'intrattenimento per rilanciare le attività culturali, musicali e gli eventi sul territorio.

Sono giunti in municipio 650 progetti, quindi non vi è stato che imbarazzo della scelta e poi lo studio per poter realizzare l’evento in piena tranquillità.



Un impegno che costituisce anche una leva per la ripresa dell'attività dei ristoranti e degli hotel, in questo senso molti eventi previsti nel cartellone assicureranno una forte sinergia.



Gli spettacoli saranno messi in scena su tutto il territorio: si andrà dai balli, alla musica, al teatro, al circo, alle letture, alle arti di strada. Saranno occupate piazze, giardini e mercati, oltre ai luoghi classici quali il Théâtre de Verdure.



Al centro di questo sistema, anche gli edifici culturali della città di Nizza che si impegnano a sostenere questo progetto, diventando partner trasformandosi, in alcuni casi, anche in teatri all'aperto.



Dal 109 al Museo Matisse, passando per il MAMAC, il Museo della Fotografia, il Museo Masséna, tutte le arti saranno presenti con una programmazione varia e di altissima qualità. L'accademia musicale internazionale e il suo "Nice Classic Live" saranno reinventati nei giardini del Musée Matisse per un'edizione 2020 che si farà ricordare.



Saranno impegnati anche l'Opéra Nice Côte d'Azur e il Teatro Nazionale di Nizza.



La programmazione proposta mira a promuovere il territorio oltre a dare spazio ai talenti locali.



Saranno organizzati 210 eventi che daranno spazio a musica, cultura, intrattenimento, festival tradizionali, sport e ambiente.

Montecarlonews seguirà la programmazione sia con articoli specifici, sia attraverso la propria settimanale rubrica di appuntamenti che viene pubblicata ogni giovedì mattino sul nostro giornale.