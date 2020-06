Il futuro direttore del Nuovo Museo Nazionale di Monaco sarà Björn Dahlström

Dall'aprile 2021, Björn Dahlström subentrerà a Marie-Claude Beaud a capo del Nuovo Museo Nazionale del Principato di Monaco.

Patrice Cellario, Consigliere di Governo-Ministro degli Interni, ha appena presentato alla stampa Björn Dahlström, futuro direttore del Nuovo Museo Nazionale di Monaco, alla presenza di Françoise Gamerdinger, direttore degli affari culturali e Marie-Claude Beaud, attuale Direttore NMNM.

Il Consigliere di Governo-Ministro desiderava rendere omaggio "al lavoro svolto, all'impulso dato da Marie-Claude Beaud e alla fama del Museo ottenuta grazie a lei". Ha inoltre accolto con favore l'arrivo, il 1 aprile 2021, di Björn Dahlström alla guida del NMNM: "un arrivo che fa parte della continuità, un passaggio di consegne tra due direttori di ​​cui il lavoro a venire è la preparazione del futuro".

Björn Dahlström ha voluto esprimere la sua gratitudine a Marie-Claude Beaud, che conosce e con cui ha lavorato, per molti anni, per tutto ciò che gli ha trasmesso: “Ho imparato molto al suo fianco, era una specie di mentore per me ". Quindi ha menzionato il suo desiderio di "attuare un progetto nel rispetto di ciò che è già stato fatto pur portando il segno della sua personalità".