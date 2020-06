Ironman 2020 si svolgerà, riprogrammata la data (Video e Foto)

Si conosce la data dell’edizione 2020 di Ironman a Nizza: la manifestazione, che richiama migliaia di partecipanti, si svolgerà domenica 11 ottobre.

Inizialmente l’edizione di quest’anno era stata programmata per metà giugno, ma le misure sanitarie messe in campo dal governo francese non consentono l’organizzazione di manifestazioni di quella portata fino alla fine del mese di agosto, di qui lo spostamento della data .

Resi noti, in ogni caso i percorsi, che interesseranno la sola città di Nizza per quanto concerne la corsa a piedi e il nuoto, mentre la prova ciclistica interesserà località quali Vence, Tourrettes le Loup, Gourdon, Gréolières, Bouyon, Carros, Grattières, Saint Laurent du Var con arrivo e partenza da Nizza.

“Poiché la salute e la sicurezza di tutti sono la nostra priorità, si legge nel comunicato ufficiale, confermiamo che Ironman France Nice, originariamente previsto per il 14 giugno, è stato rinviato all'11 ottobre 2020, in accordo con la città di Nizza. Anche se l'evento non può svolgersi nella data originale, ci impegniamo a offrire una grande festa di triathlon per la fine della stagione”.

Al fondo di questo articolo sono inseriti i tre percorsi di Ironman Nice 2020.