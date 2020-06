Ha riaperto il Vesúbia Mountain Park, per chi ama “vivere le emozioni” (Video e Foto)

Il Vesúbia Mountain Park di Saint-Martin-Vésubie, situato nelle Alpi Marittime, a 65 chilometri da Nizza, ha riaperto i battenti: è un luogo unico in Europa.

Consente attività e avventure molteplici ed elettrizzanti concentrate in un unico sito.

Il Vesúbia Mountain Park è il luogo ideale per nuotare, arrampicarsi, saltare, passeggiare in salita, scalare, scendere un canyon, lavorare sull'equilibrio, passeggiare sottoterra, fare sport, rilassarsi, giocare, fare uno spuntino, incontrare persone.



Si tratta di tante attività di divertimento in montagna al coperto e all’aperto in un parco giochi senza limiti che è un sito unico in Europa.

Vesúbia Mountain Park offre 3.000 m² di aree sportive e ricreative tra cui:

Un'area coperta di canyoning e speleologia, con una serie di supporti (scivoli, salti, discesa in corda doppia) attraverso le 3 piscine di ricezione, ciascuna dotata di una cascata;

Una zona di arrampicata, con una parete con 36 corsie, una struttura a blocchi, un percorso in altezza, 11 divertenti sfide di arrampicata;

Un'area acquatica e fitness, con una piscina coperta di 25 metri con 3 corsie, una piscina per bambini, un solarium, un'area "benessere" (sauna, hammam), una piattaforma di allenamento.

Tutte le attrezzature e le attività sono state riaperte al pubblico, ad eccezione della speleologia, dell'area benessere (sauna, hammam) e della piscina per bambini. Le attività delle aree di arrampicata e canyoning sono accessibili su prenotazione. La piscina rimane in libero accesso.

Tutte le misure sanitarie sono state implementate in tutto il sito: è obbligatorio indossare una mascherina, con autorizzazione a rimuoverla per la pratica di determinate attività, gel idroalcolico self-service, protocollo pulizia e disinfezione rinforzate e sviluppate secondo le raccomandazioni nazionali.