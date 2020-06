470.955 euro dalla Compagnie Monégasque de Banque a sostegno del Centre Hospitalier Princesse Grace

Come parte della strategia per combattere la covid-19 attuata nel Principato, il Princess Grace Hospital Center ha rappresentato l'eccellenza del Principato di Monaco nella gestione della pandemia.

Durante la prima fase di gestione dell'epidemia, il Princess Grace Hospital Center è stato in grado di mobilitare tutte le sue squadre, in collaborazione con la medicina cittadina, per soddisfare le esigenze di ciascun paziente.



In questo contesto, la mobilitazione della Compagnie Monégasque de Banque a favore del CHPG è stata ed è notevole: in un mese, l'istituto bancario ha raccolto la sfida di raccogliere fondi dai suoi clienti. Sono stati raccolti in totale 470.955 euro, di cui 100.000 donati dalla banca stessa.