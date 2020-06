Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Parc Naturel des Rives du Var (Video e Foto)

Questa volta si resta a Nizza e si parte alla scoperta del Parc Naturel Départemental des Rives du Var, un’area in mezzo alla natura che confina con ben 12 comuni e che si estende dalla foce del fiume Var a sud, al ponte Charles-Albert a Gilette a nord, coprendo un'area di 642 ettari.

Grazie alle fotografie di Danilo Radaelli, che lo ha percorso a piedi in compagnia della moglie Patrizia, possiamo conoscere meglio un parco che è in piena integrazione con l'Eco-Vallée, è in stretto contatto con:

Il parco naturale dipartimentale del Lac du Broc;

I 14 ettari del Bec de l'Estéron;

Il sito Natura 2000 dei Vallons Obscurs.

Il parco é particolarmente originale e presenta, nella sua estensione di 20 chilometri su entrambe le sponde del Var , di una straordinaria varietà di paesaggi interessati, una biodiversità eccezionale riconosciuta dalla sua registrazione nella rete Natura 2000 e delle radici storiche e culturali.

Lo si può percorrere a piedi o in bicicletta dal mare fino alla confluenza dell’Estéron.

Con le montagne del Mercantour sullo sfondo, la pianura del Var rivela vari paesaggi e alcune sorprese.

Villaggi arroccati, impianti sportivi e fauna protetta: non bisogna dimenticare il binocolo per osservare gli uccelli migratori.

Il fiume Var segnava il confine tra la Contea di Nizza e la Francia, la Porte de France, per entrare nel territorio francese, era allora Saint-Laurent-du-Var.

Si tratta di un parco unico nel suo genere, nei suoi 20 chilometri di lunghezza lungo il fiume, tocca numerosi villaggi che meritano di essere visitati: Saint-Martin-du-Var, Carros, Gilette, Le Broc, Gattières, La Gaude, La Roquette-sur-Var, Castagniers.

Sono 260 le specie di uccelli che trovano rifugio intorno all'estuario del Var: si mescolano specie sedentarie o uccelli migratori. I pannelli esplicativi consentono di riconoscere le specie presenti sulle rive del Var. Gli uccelli migratori si fermano qui per riprodursi e nidificare in primavera o per trascorrere l'inverno.

Accessi al Parco

A lato dell'aeroporto alla rotonda

Nei pressi del sottopassaggio alla RM 6202 al Carrefour Lingostière

Al ponte Carlo-Albert tramite la RM 6202.

Dal Parking "CADAM alla rotonda di Porte des Alpes

Dal Parking Pont Charles-Albert