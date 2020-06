Il Théâtre du Fort Antoine compie 50 anni e presenta la stagione estiva

La Saison Théâtre du Fort Antoine sarà l'evento culturale di questa estate nel Principato di Monaco. Un luogo tradizionale per l'intrattenimento estivo, quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario del suo teatro all'aperto.



Spettacoli gratuiti per il pubblico, soggetti a disponibilità (prenotazioni presso la biglietteria del Princess Grace Theatre *).



La direzione degli affari culturali ha voluto celebrare questo anniversario in due fasi ben distinte onorando le principali istituzioni culturali del Principato dall'8 luglio al 7 agosto e dal 18 agosto al 4 settembre 2020.

Maggiori info su www.theatrefortantoine.com.