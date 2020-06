Bici: nuova pista ciclabile tra Fontvieille e Port Hercule e 3 nuove stazioni Monabike

Una nuova pista riservata al ciclismo è stata appena inaugurata a Monaco, collega Fontvieille a Port Hercule attraverso il tunnel sotto la Rocca. Raggiungendo il Quai Antoine 1er, offre ai ciclisti la possibilità di unirsi a Boulevard Albert 1er e il percorso per la piscina.



“Le biciclette e i veicoli di spostamento personale (EDP), come gli scooter elettrici, sono mezzi di trasporto sempre più popolari a Monaco. Forniscono nuove soluzioni per spostarsi quotidianamente ", sottolinea Marie-Pierre Gramaglia, annunciando la creazione di questa nuova pista ciclabile.

Oltre alle piste ciclabili esistenti, come quella sulla Princess Grace Avenue, da diversi giorni ormai, i corridoi degli autobus sono stati aperti alla circolazione di biciclette e scooter elettrici. Ciò rappresenta 1,7 km di piste in tutto il Principato.



I mezzi di trasporto personali non motorizzati come skateboard, rollerblade, scooter senza motore e biciclette possono circolare in vari spazi pubblici condivisi come Place d'Armes, al di fuori degli orari di apertura del mercato Condamine; la Promenade Honoré II; il Quai Albert 1er; Rue Princesse Caroline… o 2,4 km in totale (vedi scheda tecnica).

In termini di mobilità ridotta, Monabike, il servizio di biciclette a assistenza elettrica, ha riscosso un grande successo sin dalla sua creazione con una frequenza media di 1.200 usi al giorno e picchi fino a 1.600 usi al giorno.

Dopo le 32 stazioni e le 300 biciclette installate lo scorso anno e in conformità con la roadmap di implementazione di Monabike, tra pochi giorni saranno operative 3 nuove stazioni e altre 8 saranno create in autunno. Entro la fine dell'anno, gli utenti di Monabike avranno a disposizione 43 stazioni, quasi 400 biciclette e oltre 650 accessori.