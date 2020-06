Le opere di Gabriel Martinez sui muri delle Puces de Nice (Foto)

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento è la volta delle opere di Gabriel Martinez ( serie nera ).

La mostra ripercorre la sua ricerca sui corpi mascherati neri e sui fiori. Le sue foto sono state scattate in studio e rappresentano un campione del suo lavoro. Sono stampate in grande formato da uno a tre metri, numerate ed esposte in diverse gallerie e musei internazionali.



Gabriel Martinez interpreta le opposizioni come simboli e offre ai nostri occhi immagini a prima vista ovvie, ma il cui mistero è spesso difficile da svelare. Fotografati a colori, i suoi soggetti appaiono in bianco e nero. I modelli femminili oscurano la realtà per concentrarsi sulla plastica di corpi senza peso. Tuttavia, a volte capita che l'artista, come il mago, sveli alcuni segreti allo spettatore... Qua o là, una traccia di un piede o di una mano dal suo modello, ci riporta ai misteri del suo laboratorio.



"La mostra riguarda principalmente la mia ricerca sui corpi mascherati, le donne protette da questo fragile, ma presente guscio, che è di vernice nera.

I corpi liberati dalle loro catene ancestrali diffondono le energie sepolte in profondità nelle loro anime e mi danno la quintessenza, quando opera l'alchimia, dei loro flussi primordiali.

Le immagini lasciano che il movimento si congeli, che lo sguardo si perda nell'abisso del bianco, la fonte non è lontana e molto vicina a me, di fronte al mio obiettivo scaturisce la scintilla della vita animale" (Gabriel Martinez)



La mostra, che esce dalla solita cornice della galleria, con le opere visibili a tutti quelli che passano per strada, sarà visibile fino a quando gli elementi naturali e il passare del tempo lo consentiranno.



Le Puces de Nice si trovano sul Quai Lunel al Porto di Nizza.