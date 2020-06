Il 14 agosto a Monaco c'è il Meeting Herculis EBS, biglietterie aperte

La Fédération Monégasque d’Athlétisme conferma venerdì 14 agosto allo stadio Luigi II l'edizione 2020 del Meeting Herculis EBS ed apre le biglietterie

Hanno confermato la loro presenza campioni del mondo come come Joshua CHEPTEGEI (vincitore della Diamond League 2019 oltre 5.000 m), Sifan HASSAN (vincitore della Diamond League 2019 oltre 1.500 me 5.000 m), Yulimar ROJAS (quadruplo campione del mondo nel triplo salto) e Pascal MARTINOT-LAGARDE (medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di Doha e detentore del record per

110m ostacoli).

Molti altri campioni si uniranno a loro nelle prossime settimane per partecipare

all'evento di di Monaco.

Sono previste 13 prove:

Donne: 100m, 400m, 1000m, 5000m, salto triplo, salto in alto

Uomini: 200 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ostacoli, 3000 m siepi, salto con l'asta



Prezzo del biglietto tra 10 € e 50 €

Informazioni e prenotazioni su www.herculis.com