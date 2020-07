Gratta e Vinci Online: ecco i nuovi biglietti disponibili

26 anni di successi. Per quasi tre decenni, il Gratta e Vinci, la lotteria introdotta nel 1994 che regala un risultato istantaneo ai giocatori, ha saputo rinnovarsi fino a sbarcare sulle piattaforme di gioco online. Non più solo luoghi fisici, dunque, ma anche smartphone e pc, grazie alle app dedicate che permettono di giocare comodamente ovunque ci si trovi.

Acquistare i biglietti Gratta e Vinci digitali è facilissimo e l’offerta è la più ampia disponibile, con oltre 50 tipi di biglietti: dai grandi classici, le versioni più popolari, alle novità che si candidano a diventare amatissime. Per tutte le tasche, da 0,50 a 20 euro di spesa.

Le statistiche parlano chiaro, se vi attira acquistare i biglietti Gratta e Vinci , preparatevi a conquistarne uno vincente ogni 3, il quale potrebbe farvi guadagnare fino a 2 milioni di euro.

Registrandovi con i vostri dati a uno dei tanti portali presenti in rete e approvati dall’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, potrete aprire un profilo di gioco e cominciare a tentare la fortuna grazie a un bonus di benvenuto. Se ad attrarvi sono le novità, buttatevi sulla categoria corrispondente, anche investendo pochi euro.

Tra le ultime uscite, Lucky 7’s, prezzo 2 euro, con 3 o più simboli “7” si vince il premio espresso nella tabella, mentre trovare “€20” accrediterà direttamente 20 euro sul vostro conto di gioco. Restando sempre su una fascia di prezzo bassa, si fa notare M’ama non m’ama Linea Plus a 3€ a biglietto: con almeno 5 simboli Cuore, vinci il premio corrispondente al numero di cuori sulla tabella e la Linea Plus regala nuovi Petali da “grattare”. Premio massimo 300 euro e se il simbolo bonus è uguale a uno di quelli trovati nei Petali si vince il premio assegnato sotto al simbolo.

Saliamo esponenzialmente con la serie Il Nuovo Miliardario Linea Plus: biglietti differenti a 5, 10 e 20 euro, dove il primo presenta un premio massimo di 500 euro, il secondo, il Miliardario Mega, di 2000 euro e l’ultimo, il Maxi, ben 5000 euro.

Ultimo della presentazione, ma non ultimo per importanza tra le novità, I Simboli del Miliardario 2 Linea Plus, 2€ per un biglietto che aprono la porta a una vincita fino a 200 euro.

Ma le tipologie sono tantissime, colorate e divertenti, con un’interattività intuitiva e semplice, perché acquistare i biglietti Gratta e Vinci online sia ancora più piacevole di grattarne uno fisico con la classica monetina, basta approfittare delle comodità della rete.