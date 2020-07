Ambiente e fotografia, immagini esotiche al Parc Phoenix di Nizza

Fino alla fine di agosto, il Parc Phoenix, l’eccezionale area verde posta poco distante dall’estremo Ovest della Promenade des Anglais, propone tre mostre fotografiche esotiche.



"Regards sauvages" di Jean-Paul Acquaviva alla Salle Prairial

Appassionato di osservazione della fauna selvatica, Jean-Paul Acquaviva ha viaggiato nel grande deserto con la sua fotocamera da 16 mm, prima di dedicarsi alla fotografia naturalistica. Collaboratore di diverse agenzie fotografiche, le sue creazioni sono state selezionate in numerosi festival internazionali. Ha contribuito a vari rapporti e ricerche sulla fauna selvatica, in particolare nell'Africa meridionale.

Jean Paul Acquaviva, attraverso le sue fotografie, offre l'opportunità di incontrare lo sguardo di un animale selvatico nel suo ambiente naturale. Una mostra che può solo sensibilizzare sulla diminuzione dei territori vergini e sulla necessità di proteggere la nostra biodiversità, tanto ricca quanto fragile.



"A la rencontre des Primates " di Jean-Louis Cresp, Salle Cassini

Jean-Louis Cresp, fotografo di animali è nato a Grasse. Il suo incontro con l'Africa suscita in lui una vera passione per i grandi spazi selvaggi. Da allora ha costantemente catturato la vita, naturale, senza artifici e spesso brutale con la magia del momento presente. Paesaggi grandiosi che faro viaggiare.



"Lueurs nocturnes" di Anthony Turpaud, Salle Floréal

Di giorno, i paesaggi offrono un'intera gamma di colori, contrasti, variazioni stagionali. Di notte, è un diverso lo spettacolo quello che propone Anthony Turpaud. Si è recato nelle campagne dei luoghi montani, lontano dalla luce delle città, per catturare la purezza di migliaia di stelle. Una mostra meditativa e contemplativa che è un invito alla fuga.



Il Parc Phoenix si trova sulla Promenade des Anglais numero 405 a Nizza ed è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30.