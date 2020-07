Per gli appassionati di motori si torna in pista sul circuito Paul Ricard

Si torna in pista al Paul Ricard. I team del circuito hanno preparato attivamente questo rilancio e sviluppato un piano di prevenzione dettagliato in perfetto rispetto con quelli raccomandati.

Questo piano di prevenzione comprende:

L'implementazione di controlli e ricezione digitali preliminari con recupero degli accreditamenti in "drive".

Il promemoria da applicare per l'accesso

Rispetto della distanza fisica (nessun raggruppamento di più di 10 persone, markup, plexigas protettivi, visiere, guanti, ecc.)

La fornitura di gel idroalcolico

Disinfezione sistematica di punti di contatto e apparecchiature

Briefing dematerializzati (prima di arrivare sul posto, in video o, in mancanza, all'esterno della stazione FM del circuito)

Luoghi chiusi come spogliatoi, docce e mantenere l'accesso ai servizi igienici con punti d'acqua.

Incoraggiare l'uso di attrezzature personali adeguate

Vendita di soli cibi da asporto

Stéphane Clair, direttore generale del circuito Paul Ricard, è stato perentorio: "La nostra priorità è sempre stata e rimane la qualità dell'accoglienza che diamo ai nostri clienti. Questo coinvolgimento assume un significato ancora maggiore quando influisce sulla nostra salute. Vorrei salutare il lavoro svolto da GN CACEIPA, FFSA e FFM al fine di consentire scambi con il Ministero dello sport che hanno portato alla ripresa dell'attività. Mi congratulo anche con me stesso per la fiducia dei nostri clienti che, sin dal primo giorno della riapertura hanno voluto tornare in pista. Sono convinto che possiamo contare su di loro e sugli amanti degli sport motoristici per sostenerci! "

Dopo questo lungo periodo, il circuito di Paul Ricard ospiterà i "giorni di pista" sulla rotta di 5,8 km il prossimo fine settimana. Tutti gli appassionati potranno approfittare, nel rispetto delle misure di sicurezza una vista mozzafiato sulle piste di rullaggio dallo stand della Grand Prix Hall e le vendite da asporto del Grand Prix Burger.



Appuntamento dal 4 luglio.

Info su http://www.kartingcircuitpaulricard.com/