Sabato 4 luglio si torna a fare il bagno alla spiaggia del Larvotto nel Principato di Monaco

Il Ministro delle attrezzature, dell'ambiente e dell'urbanistica è andato alla spiaggia di Larvotto martedì 30 giugno, prima che fosse aperta al pubblico per uan visita di controllo: "Se questa spiaggia si apre in pochi giorni, è grazie agli sforzi di tutte le squadre che hanno continuato la loro attività durante il periodo di confinamento, nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie. Voglio ringraziarli ”.



Come previsto, la spiaggia sarà aperta al pubblico da sabato 4 luglio a domenica 13 settembre. Sarà aperta tra le 7:00 e le 20:00 nei mesi di luglio e agosto e dalle 8:00 alle 19:00 a settembre. Gli ufficiali DPMA controlleranno la spiaggia e l'acqua. La qualità delle acque di balneazione è controllata, come ogni anno durante la stagione estiva, dal Dipartimento dell'Ambiente.



Da Avenue Princesse Grace, l'accesso al sito avverrà tramite una passerella sicura sopra il cantiere, quindi, utilizzando un ascensore o le scale, uno per entrare e l'altro per uscire, separando così scorre l'utente. Le misure sanitarie applicabili sono quelle decretate dalla DASS in materia di negozi, bar e ristoranti, ascensori pubblici.



Due luoghi per mangiare: il Palace of the Swimsuit offrirà un'offerta per spuntini e il Miami, un ristorante in stile brasserie / bistrot.

Al fine di proteggere la spiaggia dalle onde, i geotubi, costituiti da tubi di geotessile riempiti di sabbia che formano un muro dal basso fino a 1 metro dalla superficie dell'acqua, sono stati installati nelle due calette e, come ciascuno anno, verrà istituita una rete anti meduse.



Il parcheggio rimarrà aperto con capacità limitata e con una sola rampa di accesso. I lavori continueranno dietro la palizzata per tutta l'estate con l'obiettivo di aprire completamente la spiaggia e i negozi nell'estate del 2021.